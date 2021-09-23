Шатан: не могу обещать, что словаки больше не отнимут очки у России на Олимпиадах

Президент Союза хоккея Словакии Мирослав Шатан вспомнил матч между сборными России и Словакии на Олимпиаде 2018 года, а также поделился ожиданиями от потенциальной встречи на Играх-2022.



«Словаки с 2006 отнимают очки у России на Олимпиаде? Не могу пообещать, что этого больше не произойдёт. Но в 2018 году наша победа над Россией на ОИ сыграла позитивную роль для россиян. Они разозлились, почувствовали себя уязвлёнными и после этого не проиграли ни одного матча, выиграли золото. Если всё пойдёт по тому же сценарию и в следующий раз, вряд ли Россия будет зла на нас», — передаёт слова Шатана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

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