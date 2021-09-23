Кандидат в президенты ИИХФ Райндль: ОИ без зрителей вредят игре, но важно — будут лучшие

Кандидат на пост президента ИИХФ Франц Райндль рассказал о том, какие изменения необходимы хоккею, а также о своём опыте на должности главы Федерации хоккея Германии.



«Тяжёлый вопрос, какие три вещи надо изменить в мировом хоккее, и он слишком рано задан. Верю, что мы сначала должны проделать большую работу, и шайба должна пересечь линию. Пока это не сделано.

Олимпиада в Пекине без зрителей? Я пока этого не знаю, но если так, это, конечно, вредит игре. Но самое важное, что у нас будут все лучшие игроки, Олимпиада будет показана по телевидению.



Не думал, чтобы создать сегодня на льду какие-то проблемы для Бржизы, он мой хороший друг. Сегодня он сыграл невероятно. Когда матч закончился, он спросил, во сколько завтра начинается конгресс. Он начинается в 8:30, а я сказал ему, что в 9:30.



Это будут необычные выборы, потому что из-за коронавируса подготовка к ним продлилась дольше обычного. Мы в этом процессе уже полтора года, это непросто. Мы много вещей обсуждаем, у нас разные взгляды на ситуации. Это здорово, что у нас было время, мы получили много идей о том, как улучшить игру, что изменить. Но нужно быть очень осторожными с тем, как это делать. Мы не должны менять слишком многое.



Когда я стал президентом Федерации хоккея Германии, мы приняли план на 10 лет и назвали его «Большинство 2026». Мы все собрались за одним столом, одна из наших идей — работать вместе с профессиональными лигами Германии, потому что у нас один общий прогресс.



Я был президентом сборной Европы на Кубке мира — 2016, это был невероятный опыт. Мы прошли Швецию в полуфинале, находиться в этой команде было очень здорово. Поначалу было непривычно быть всем вместе, ведь у нас в команде были собраны представители восьми национальностей, но мы быстро создали отличную атмосферу», — передаёт слова Райндля корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.