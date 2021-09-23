Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко повторил клубный рекорд Владимира Мышкина

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко повторил клубный рекорд Владимира Мышкина
Комментарии

Сегодня, 23 сентября, московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв ХК «Сочи» со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

Ворота московского «Динамо» защищал опытный голкипер Александр Ерёменко. Для 41-летнего вратаря эта победа стала 250-й в его динамовском этапе карьеры, что является повторением клубного рекорда по числу выигранных матчах в составе бело-голубых. Ранее достижение единолично принадлежало Владимиру Мышкину.

Напомним, что в начале этой регулярки воспитанник СДЮШОР «Динамо» вышел на первое место в истории бело-голубых по количеству сезонов, проведённых в клубе, повторив клубный рекорд, принадлежавший Александру Мальцеву и Валерию Васильеву (по 17 сезонов).

Будет ли Ковальчук в «Спартаке» и обменяет ли «Автомобилист» Шумакова? Главные инсайды КХЛ Будет ли Ковальчук в «Спартаке» и обменяет ли «Автомобилист» Шумакова? Главные инсайды КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021