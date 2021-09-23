Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко повторил клубный рекорд Владимира Мышкина

Сегодня, 23 сентября, московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв ХК «Сочи» со счётом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).



Ворота московского «Динамо» защищал опытный голкипер Александр Ерёменко. Для 41-летнего вратаря эта победа стала 250-й в его динамовском этапе карьеры, что является повторением клубного рекорда по числу выигранных матчах в составе бело-голубых. Ранее достижение единолично принадлежало Владимиру Мышкину.



Напомним, что в начале этой регулярки воспитанник СДЮШОР «Динамо» вышел на первое место в истории бело-голубых по количеству сезонов, проведённых в клубе, повторив клубный рекорд, принадлежавший Александру Мальцеву и Валерию Васильеву (по 17 сезонов).