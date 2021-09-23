Фолиньо — о Капризове: счастлив, что его провезли тайком через границу

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо отреагировал на подписание нового контракта с клубом российским форвардом Кириллом Капризовым.



«Фолиньо пошутил, что он счастлив, что Капризова провезли тайком через границу. Он говорит, что после подписания 5-летнего контракта на $ 45 миллионов улыбка Кирилла шире, чем раньше», — приводит слова Фолиньо в «Твиттере» журналист Дэйн Мидзутани.



Напомним, предыдущий сезон стал первым для Капризова в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он сыграл в семи матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.



Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком клуба. Если говорить о российских хоккеистах, то 24-летний форвард вышел на седьмое место в списке самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ.