В «Салавате» оценили игру Амирова, впервые в сезоне вышедшего на лёд после травмы

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал возвращение в состав нападающего Родиона Амирова.



«Возвращение в состав Родиона Амирова? Он здорово себя проявил, хорошо играл с шайбой, был вынослив. Мы им довольны. Он не так много играл в контактный хоккей после травмы.



Конечно, у Тихонова, Хафизуллина, Зубарева, в своё время выступавших за СКА, были особенные эмоции. Такое часто случается с хоккеистами, ведь они прекрасно знают арену, местных болельщиков, команду, с которой играют», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, молодой талант в середине августа сломал ключицу в матче домашнего предсезонного турнира, полное восстановление заняло у Родиона больше месяца.



Ранее Амиров подписал с «Торонто Мэйпл Лифс» трёхлетний контракт новичка начиная с сезона-2021/2022. Он будет выступать за «Салават» в аренде как минимум год.