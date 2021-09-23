Тарасенко: пока я выступаю за «Сент-Луис», буду отдавать себя на 100%. Рад быть с командой

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о желании продолжать выступать за клуб, а также о разговорах об обмене.
«У меня хорошее настроение. Рад быть с командой. У меня хорошие отношения с одноклубниками. Это было странное лето, но оно останется между нами — между мной и Дугом (Дуг Армстронг, генменеджер «Сент-Луиса». — прим. «Чемпионата»). Я здесь для того, чтобы работать. Пока я выступаю за клуб, я буду отдавать себя на 100%. Я на 100% здоров.
Запрос на обмен уже позади. Я не вижу причин обсуждать это сейчас. Лагерь начинается, и я не хочу отвлекаться на эти разговоры. Как я уже сказал, я здесь для того, чтобы работать. Я здоров и счастлив снова играть в хоккей», — цитирует Тарасенко в «Твиттере» хоккейный журналист Джереми Разерфорд.
Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Ранее сообщалось о желании российского нападающего сменить клуб. В нём был заинтересован целый ряд команд, в том числе и «Сиэтл Кракен», который мог взять незащищённого хоккеиста на драфте расширения.
- 23 сентября 2021
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