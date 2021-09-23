«Если такое будет в Уфе, я лично поменяю». Зубарев возмутился душевой в «Ледовом дворце»

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2) остался недоволен условиями душевой в гостевой раздевалке в «Ледовом дворце».



«КХЛ, 2021-й, не конкретно «Ледовому» претензии. Можно что-то сделать, чтобы такого уже не было. Это не так много стоит, 700 рублей.



Если такое будет на «Уфа-Арене» и мне скажут, если не сделают у нас, то я лично всё поменяю, поверьте. Условия должны быть нормальные», — сказал Зубарев на видео в «Инстаграме».

Напомним, уфимцы набрали 16 очков после девяти встреч, выйдя на первое место в турнирной таблице Восточной конференции.



В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом». Игра состоится в субботу, 25 сентября.