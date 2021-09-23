Тренер «Амура» Кравец: ребята выполнили задание: боролись, бились, ловили шайбы на себя

Старший тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Куньлунем» (2:0).



«Принципиальная игра, «Куньлунь Ред Стар» – это тоже одна из команд, которая будет бороться за плей-офф. У нас тяжёлая ситуация, проиграно много матчей. Очень важная и нужная победа. Я считаю, что сегодня ребята выполнили задание: боролись, бились, ловили шайбы на себя. И хочу отметить хорошую игру вратаря, это очень важно. Есть ошибки, но надо двигаться дальше и бороться за попадание в плей-офф.



В проигранных встречах не хватало командной игры, заряженности всех игроков, позитива в команде, которая борется за победу всем коллективом – не только теми, кто играет, но и теми, кто в раздевалке, на трибуне. Это очень важно, чтобы скамейка была живой. Естественно, какие-то моменты надо доработать – большинство, меньшинство. Сегодня было «5 на 3», но у нас не было возможности даже попробовать, с чистого листа по рисунку ребята это делали. В этом надо добавлять, в большинстве и игре в равных составах», — цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.