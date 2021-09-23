Тренер «Амура» Кравец: ребята выполнили задание: боролись, бились, ловили шайбы на себя

Старший тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Куньлунем» (2:0).
«Принципиальная игра, «Куньлунь Ред Стар» – это тоже одна из команд, которая будет бороться за плей-офф. У нас тяжёлая ситуация, проиграно много матчей. Очень важная и нужная победа. Я считаю, что сегодня ребята выполнили задание: боролись, бились, ловили шайбы на себя. И хочу отметить хорошую игру вратаря, это очень важно. Есть ошибки, но надо двигаться дальше и бороться за попадание в плей-офф.
В проигранных встречах не хватало командной игры, заряженности всех игроков, позитива в команде, которая борется за победу всем коллективом – не только теми, кто играет, но и теми, кто в раздевалке, на трибуне. Это очень важно, чтобы скамейка была живой. Естественно, какие-то моменты надо доработать – большинство, меньшинство. Сегодня было «5 на 3», но у нас не было возможности даже попробовать, с чистого листа по рисунку ребята это делали. В этом надо добавлять, в большинстве и игре в равных составах», — цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.
- 24 сентября 2021
-
00:03
- 23 сентября 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:43
-
23:38
-
23:28
-
23:20
-
23:19
-
22:49
-
22:31
-
22:26
-
22:26
-
22:22
-
22:20
-
22:01
-
21:56
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:45
-
21:35
-
21:00
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:36
-
20:32
-
20:20
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:55
-
19:28
-
19:20
-
19:13