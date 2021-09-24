Квартальнов: было бы в «Ак Барсе» 3-4-5 клиентов моего сына — я бы понял критику

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, влияет ли на него то, что его сын Никита — агент.



«Было бы у нас в команде три-четыре-пять хоккеистов Никиты — я бы понял критику. А тут один Никита Дыняк! Хороший пацан, заводной, борется, не пугается. И знаете, какая у него зарплата? Получал бы он 20 млн — меня надо было бы сровнять с землей. А он ничего нам не стоит, да и не играет ключевой роли. Плюс у него двусторонний контракт — можно отправлять его в фарм-клуб. К слову, каждый раз, когда он оказывается в «Барсе», Душкин (главный тренер. — Прим. «Чемпионата») выделяет именно Дыню в числе самых сильных игроков.



Сын может подойти и указать взять определённого игрока в состав? Смешно же! Вы реально думаете, что тренеру можно сказать такое? Он делает своё дело, я — своё. Если начать заниматься такой ерундой, ничего не получится. Как только ты начнёшь обманывать хоккей — заниматься семейными моментами, подгадывать соперника, ещё что-то — тебе сразу вернётся так, что мама не горюй! То, что вы сказали, для меня неприемлемо. Можете спросить у любого.



Я вам расскажу одну историю. Она не из времён моей работы в «Ак Барсе». Как-то я пришёл домой и сообщил жене, что клуб будет отказываться от одного игрока. Она огорчилась, потому что была в очень хороших отношениях с его семьёй, и сказала мне: «Может, не стоит?» Тогда я ответил: «Если мы не откажемся от него сегодня, завтра откажутся от всех нас». А если возвращаться к сыну, мы говорили о его работе впервые за долгое время во время недавнего матча с «Нефтехимиком». Одному пацану 2002 года кто-то из нашей команды разбил гортань — пришлось делать операцию. Никита сказал: «Папа, вообще-то это мой клиент». Я ему ответил: «Что я могу поделать?» — приводит слова Квартальнова «БИЗНЕС Online».

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