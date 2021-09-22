«Ак Барс» представил вторую серию документального сериала о команде

Хоккейный «Ак Барс» выпустил вторую серию документального сериала о внутренней жизни команды «Живём хоккеем».
Во второй серии зрители увидят:
– эксклюзивную запись речи главного тренера Дмитрия Квартальнова;
– борьбу капитана команды Даниса Зарипова за место в составе;
– реакцию команды на слабый старт сезона в КХЛ;
– интервью первого тренера Даниса Зарипова;
– эмоции форварда Никиты Дыняка на негативные отзывы болельщиков;
Видео доступно на YouTube-канале «Ак Барса».
Клуб представляет зрителям беспрецедентный доступ в раздевалку команды и на скамейку игроков во время матча. На протяжении всего сезона хоккеистов будет сопровождать съёмочная группа, чтобы показать всё, что ранее было скрыто от болельщиков. В основе названия сериала — фраза, хорошо знакомая фанатам клуба. На протяжении десятилетий комментаторы матчей команды завершают все свои репортажи выражением «Живём хоккеем — болеем за «Ак Барс».
- 22 сентября 2021
-
15:14
-
15:00
-
14:40
-
14:35
-
14:01
-
13:19
-
13:15
-
13:00
-
12:28
-
11:55
-
11:47
-
11:39
-
11:30
-
11:23
-
11:15
-
11:13
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:18
-
10:08
-
09:58
-
09:51
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
08:56
-
08:30
-
08:20
-
06:00
-
04:29