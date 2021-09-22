«Ак Барс» представил вторую серию документального сериала о команде

Хоккейный «Ак Барс» выпустил вторую серию документального сериала о внутренней жизни команды «Живём хоккеем».



Во второй серии зрители увидят:

– эксклюзивную запись речи главного тренера Дмитрия Квартальнова;

– борьбу капитана команды Даниса Зарипова за место в составе;

– реакцию команды на слабый старт сезона в КХЛ;

– интервью первого тренера Даниса Зарипова;

– эмоции форварда Никиты Дыняка на негативные отзывы болельщиков;

Видео доступно на YouTube-канале «Ак Барса».

Клуб представляет зрителям беспрецедентный доступ в раздевалку команды и на скамейку игроков во время матча. На протяжении всего сезона хоккеистов будет сопровождать съёмочная группа, чтобы показать всё, что ранее было скрыто от болельщиков. В основе названия сериала — фраза, хорошо знакомая фанатам клуба. На протяжении десятилетий комментаторы матчей команды завершают все свои репортажи выражением «Живём хоккеем — болеем за «Ак Барс».