Скобрев подписал контракт с «Барысом» в качестве тренера по физподготовке

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении трудового соглашения на один сезон с Иваном Скобревым.



Как сообщает официальный сайт клуба, он будет выполнять функции тренера по физической подготовке.



Иван Скобрев является двукратным призёром Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы по конькобежному спорту. После завершения профессиональной карьеры последние четыре сезона специалист работал в тренерском штабе московского «Динамо».



«Барыс» набрал шесть баллов в восьми матчах регулярного сезона КХЛ-2021/2022, в настоящее время занимая восьмое место в Восточной конференции. В следующей встрече подопечные Юрия Михайлиса встретятся с новосибирской «Сибирью». Матч пройдёт в Нур-Султане завтра, 25 сентября.