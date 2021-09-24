Скобрев подписал контракт с «Барысом» в качестве тренера по физподготовке
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Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении трудового соглашения на один сезон с Иваном Скобревым.
Как сообщает официальный сайт клуба, он будет выполнять функции тренера по физической подготовке.
Иван Скобрев является двукратным призёром Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы по конькобежному спорту. После завершения профессиональной карьеры последние четыре сезона специалист работал в тренерском штабе московского «Динамо».
«Барыс» набрал шесть баллов в восьми матчах регулярного сезона КХЛ-2021/2022, в настоящее время занимая восьмое место в Восточной конференции. В следующей встрече подопечные Юрия Михайлиса встретятся с новосибирской «Сибирью». Матч пройдёт в Нур-Султане завтра, 25 сентября.
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