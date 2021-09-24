Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Скобрев подписал контракт с «Барысом» в качестве тренера по физподготовке

Скобрев подписал контракт с «Барысом» в качестве тренера по физподготовке
Комментарии

Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении трудового соглашения на один сезон с Иваном Скобревым.

Как сообщает официальный сайт клуба, он будет выполнять функции тренера по физической подготовке.

Иван Скобрев является двукратным призёром Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы по конькобежному спорту. После завершения профессиональной карьеры последние четыре сезона специалист работал в тренерском штабе московского «Динамо».

«Барыс» набрал шесть баллов в восьми матчах регулярного сезона КХЛ-2021/2022, в настоящее время занимая восьмое место в Восточной конференции. В следующей встрече подопечные Юрия Михайлиса встретятся с новосибирской «Сибирью». Матч пройдёт в Нур-Султане завтра, 25 сентября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021