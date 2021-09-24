Брагин войдёт в тренерский штаб Знарка в качестве консультанта

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин войдёт в новый тренерский штаб.
Как сообщает ТАСС, 65-летний специалист будет помогать новому наставнику команды Олегу Знарку в качестве консультанта.
Напомним, Брагин возглавлял сборную России с 2020 года. Вместе с ним российская команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2021 года в Риге (Латвия), в котором уступила Канаде (1:2, ОТ). Также Брагин в настоящий момент возглавляет санкт-петербургский СКА.
В качестве главного тренера молодёжной сборной России специалист становился обладателем золотых медалей МЧМ-2011.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.
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