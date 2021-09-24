Каменский: не могу сказать, что удивился назначению Знарка. Посмотрим, что он покажет

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением об Олеге Знарке, возглавившем сборную России по хоккею.



«Возможно, что для Олега Валерьевича назначение главным тренером сборной России и стало неожиданным, но не могу сказать, что очень этому удивился. Раз Знарка назначили, значит, ему предложили, и Олег Валерьевич дал своё согласие. Он опытный тренер: был на Олимпиаде, выигрывал чемпионаты мира, долго работает в нашем хоккее на самом высоком уровне. Посмотрим, какой результат он сможет показать.



Может, будет так, что Брагин будет в штабе Знарка. Здесь же не один Олег Валерьевич, а целая команда тренеров. Мы ещё не знаем, кто будет в штабе, кто будет помощником, поэтому рано что-то говорить. Тяжело ли совмещать? Это зависит от человека, способен ли он справиться с нагрузкой», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.