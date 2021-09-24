Знарок вернулся в сборную России! После решения НХЛ по Олимпиаде это было неизбежно

«Это бардак, что до сих пор нет тренера у сборной, которая поедет на Олимпиаду», — только накануне критиковал ФХР двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, а уже сегодня громыхнуло – Олег Знарок стал главным тренером сборной России. Вот это да!

Хотя ведь ещё в начале сентября появилась информация, что Олег Валерьевич войдёт в тренерский штаб сборной и именно на него будет возложена ответственность за решения. Да и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг буквально на днях говорил в интервью «Матч ТВ», что можно собрать в тренерском штабе всех маститых специалистов.

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — приводит слова президента ФХР Владислава Третьяка ТАСС.

Контракт со Знарком рассчитан на один год, а Валерий Брагин, ранее занимавший пост главного тренера сборной, станет консультантом Знарка.

После того как НХЛ согласилась отпустить своих хоккеистов в Пекин, это решение было неизбежно. Если брать последние годы, Знарок руководил сборной дольше всего. За те четыре года (2014-2018) он в сборной успел многое сделать и пережить как победы, так и поражения.

Помимо чемпионатов мира, он работал на Кубке мира – 2016, где были собраны все лучшие игроки НХЛ, многих из которых мы увидим и в Пекине. Тогда Россия проиграла Канаде в полуфинале, но это всё равно был колоссальный опыт для Знарка. Важно и то, что он уже встречался на турнирах с главным тренером сборной Канады Джоном Купером (тот работал на Кубке мира помощником в сборной звёзд Северной Америки и главным на ЧМ-2017). В группе Россия с Канадой не сыграет, но вполне может встретиться на стадии плей-офф.

Со Знарком связаны и последние успехи сборной России на международной арене. При нём наша команда в последний раз становилась чемпионом мира (2014), при нём взяли Олимпиаду – первую с 1992 года. Пусть в Пхёнчхане не было энхаэловцев, а Россия была в минуте от провала в финале с Германией, но золото было добыто, и оно всегда будет неразрывно связано с именем Олега Валерьевича.

Международный опыт, как тяжёлый, так и счастливый, не единственное преимущество Знарка. Его прекрасно знают и любят многие энхаэловцы, включая Александра Овечкина и Никиту Кучерова, он по-свойски может решить все вопросы с Артемием Панариным.

О мотиваторском таланте Знарка тоже говорить не приходится, а это качество крайне ценно на скоротечных турнирах, когда времени на подготовку почти нет (игроки НХЛ приедут в Пекин за три дня до старта турнира), и надо будет быстро сколотить из набора игроков команду и так же быстро запрягать и ехать.

Да и самый симпатичный хоккей в последние годы Россия также показывала именно при Знарке. В игре нашей сборной не было никакой зажатости и скованности, а игроки не боялись делать шаг вправо или влево от поставленного задания и вдохновлённо творили. Творцов в нашей сборной будет предостаточно, даже с учётом дефицита центральных, и на этом надо играть.

У Знарка было почти четыре года, чтобы проанализировать и осмыслить свою работу у руля сборной России, сделать выводы и вынести из побед и неудач то, что должно помочь ему в Пекине.

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Теперь, когда с главным тренером определились, надо ответить на следующий насущный вопрос – каким будет штаб Знарка. Совершенно очевидно, что на одном главном и его мощной харизме Олимпиаду не вытянуть и нужны сильные помощники, у которых есть опыт игры в НХЛ и против НХЛ. Уже известно, что Сергей Зубов и Алексей Жамнов вошли в тренерский штаб, но будет логичным ходом сделать и другие усиления. Как вариант, блистательным профессором Игорем Ларионовым, который знает об атаке если не всё, то почти всё.

И, наверное, главное. Знарок выиграл последнюю Олимпиаду, но не стоит заранее вешать на него ярлык спасителя и требовать только золота и ничего больше. Проблема с центрами у нас никуда не делась (хотя ФХР работает над сокращением дисквалификации Кузнецова), Канада всё также сильна, круты США, мощные сборные привезут шведы и финны.

Знарок — просто самый подкованный на данный момент, он прошёл огонь, воду и медные трубы и знает, каково это – выводить команду против лучших в мире, как проигрывать и героически спасаться, как вести в счёте с Канадой и уступать. И теперь у него есть шанс вернуться и показать, что прошлый опыт не прошёл бесследно.