Тренер «Ак Барса»: победы принесли глоток свежего воздуха

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от ближайшего матча с «Адмиралом».

«Немного отдохнули, восстановились, это было необходимо. Мы ограничены в составе, ротация не такая большая. Подлечился Уил, Дыняк сейчас на подходе. Скорее всего, увидим их в ближайших матчах. Поработали функционально, над тактическими вещами. Три дня — не так уж много, но сколько есть. Мы и этому рады после такого напряжённого начала.



Не всегда бываем довольны качеством игры, но победы принесли глоток свежего воздуха. И психологически это действует положительно. Эти победы были очень важны, тем более были добыты то по буллитам, то 1:0, то за две минуты до конца матча. С «Витязем» хорошо сработали на вбрасывании. Радует, что ребята поняли: если не идёт шайба в чужие ворота, то нужно, чтобы она в свои не заходила. Отнеслись к этому посылу хорошо.



Всё через оборону, через фундамент — потом прорвёт всё равно. У нас есть мастера, хорошие игроки. Вернутся приболевшие, травмированные и потихоньку пойдём. Нас ждёт активный октябрь, поэтому на счету каждый человек, каждая шайба в чужие ворота. При этом необходимо не пропускать в свои.



«Адмирал» хорошо двигается. Команда рабочая, мобильная. Команда хорошо играет в давление, а может отойти и «засушить» матч. Поэтому важно не пропускать первыми, это обязательно. Будет тяжело, если пропустим первыми. Поэтому надо навязывать свою игру, отталкиваться от себя. Они провели очень энергично раскатку и видно, что ребята с настроением работают. Не подарок, в общем. На места в турнирной таблице мы не смотрим. Всё в наших руках и зависит от нас.



Сегодня два брата работают друг против друга на тренерских скамейках? Да, тоже интересный сюжет. И у Стивена Кэмпфера день рождения. Поэтому много чего у нас сегодня», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, казанцы встретятся с дальневосточниками сегодня, 24 сентября, на стадионе «Татнефть Арена». Матч начнётся в 19:00 мск.