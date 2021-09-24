Ривз: фанаты «Рейнджерс» просили Ривза всякий раз, когда здесь случался инцидент

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз поделился мнением, почему клуб решил подписать с ним контракт.
«Примерно 10 раз в год я видел, как многие фанаты «Рейнджерс» просили: «Давайте подпишем Ривза». Всякий раз, когда здесь случался какой-либо инцидент, всегда звучала просьба: «Возьмите Ривза». И однажды я сказал жене: «Наверное, когда-нибудь я окажусь в Нью-Йорке». Я перешёл сюда не из-за Тома Уилсона. Я перешёл сюда из-за того влияния, которое игроки его плана оказывают на льду», — приводит слова Ривза журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в конце июля «Вегас Голден Найтс» обменял Ривза в «Рейнджерс» на пик третьего раунда драфта 2022 года. Игрок выступал за «Вегас» с момента создания франшизы — сезона-2017/2018. Всего он провёл за клуб 257 матчей, в которых сумел набрать 51 (20+31) очко. «Нью-Йорк» продлил контракт с нападающим.
- 24 сентября 2021
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