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Овечкин был в звене с Кузнецовым и Мантой на тренировке «Вашингтона»

Овечкин был в звене с Кузнецовым и Мантой на тренировке «Вашингтона»
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Стало известно, в каких сочетаниях «Вашингтон Кэпиталз» тренировался сегодня, 24 сентября. Игроки разделились на две группы во время сегодняшнего занятия, сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Хоккеисты, попавшие в первую группу, тренировалась в следующих сочетаниях:

Овечкин — Кузнецов — Манта;
Протас — Дауд — Оши;
Хагелин — Сгарбосса — Хэтэуэй.

Напомним, ранее «Вашингтон Кэпиталз» представил список игроков, которые примут участие в тренировочном лагере команды. Среди 54 хоккеистов (шести вратарей, 18 защитников и 30 форвардов) оказалось пять российских игроков. В этот список вошли нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, защитники Александр Алексеев и Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.

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