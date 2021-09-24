Н. Тертышный — о сравнениях с Мозякиным: до Сергея мне ещё как до Китая пешком
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Российский форвард челябинского «Трактора» Никита Тертышный рассказал о том, что думает о сравнении с экс-нападающим магнитогорского «Металлурга» Сергеем Мозякиным.
«По стилю, может быть, похож, но Мозякин — он такой один. Не знаю даже, когда ещё подобный игрок может появиться. Как играла тройка Мозякин — Коварж — Зарипов — это был какой-то космос! Я себя с такими людьми точно не сравниваю. Если позаимствовать у этих игроков какие-то хорошие качества — это да. До Мозякина мне ещё как до Китая пешком. Я вообще не особенно читаю, что про меня пишут в прессе. Надо просто работать, что тут звездиться? Это только начало чемпионата. Всё можно легко упустить», — цитирует Тертышного официальный сайт КХЛ.
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