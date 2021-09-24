Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Скоро вернусь». Евгений Малкин активно восстанавливается после операции

«Скоро вернусь». Евгений Малкин активно восстанавливается после операции
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин активно восстанавливается после операции на колене. Россиянин выложил фотографию в своём «инстаграме», где занимается на велотренажёре.

«Я скоро вернусь», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл заявил, что 34-летний Малкин пропустит как минимум два месяца нового сезона. По окончании сезона-2020/2021 Малкин сделал операцию на колене.

В 33 матчах регулярного сезона-2020/2021 нападающий набрал 28 (8+20) очков, а также провёл 4 матча в плей-офф и набрал 5 (1+4) очков. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Всего он провёл за клуб 1110 матчей, набрав в них 1278 (488+790) очков при показателе полезности «+73».

Новый сезон НХЛ начнётся 13 октября двумя матчами. В этот день «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Вегас Голден Найтс» — с «Сиэтл Кракен».

Новость по теме
Нападающий «Питтсбурга» Малкин пропустит как минимум два месяца нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021