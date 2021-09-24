«Скоро вернусь». Евгений Малкин активно восстанавливается после операции

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин активно восстанавливается после операции на колене. Россиянин выложил фотографию в своём «инстаграме», где занимается на велотренажёре.
«Я скоро вернусь», — говорится в сообщении.
Ранее генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл заявил, что 34-летний Малкин пропустит как минимум два месяца нового сезона. По окончании сезона-2020/2021 Малкин сделал операцию на колене.
В 33 матчах регулярного сезона-2020/2021 нападающий набрал 28 (8+20) очков, а также провёл 4 матча в плей-офф и набрал 5 (1+4) очков. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Всего он провёл за клуб 1110 матчей, набрав в них 1278 (488+790) очков при показателе полезности «+73».
Новый сезон НХЛ начнётся 13 октября двумя матчами. В этот день «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Вегас Голден Найтс» — с «Сиэтл Кракен».
- 24 сентября 2021
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