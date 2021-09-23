Нападающий «Питтсбурга» Малкин пропустит как минимум два месяца нового сезона НХЛ
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл заявил, что нападающий клуба Евгений Малкин пропустит как минимум два месяца сезона, цитирует в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.
Напомним, по окончании сезона-2020/2021 Малкин сделал операцию на колене.
В 33 играх регулярного сезона-2020/2021 34-летний нападающий набрал 28 (8+20) очков, также проведя в плей-офф 4 матча и набрав 5 (1+4) баллов. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Всего он провёл за клуб 1110 матчей, набрав в них 1278 (488+790) очков при показателе полезности "+73".
Новый сезон НХЛ начнётся 13 октября двумя матчами – в этот день сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», а также «Вегас Голден Найтс» с «Сиэтл Кракен».
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