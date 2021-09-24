Как вы относитесь к увольнению Андрея Скабелки из «Локомотива»?

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка уволен из клуба.

Руководство железнодорожников приняло решение расстаться с главным тренером Андреем Скабелкой и назначить Игоря Никитина вместе с помощником Дмитрием Юшкевичем.

В нынешнем сезоне ярославцы под руководством Скабелки набрали семь очков и занимают девятое место в Западной конференции, не попадая в зону плей-офф. В сводной таблице Континентальной хоккейной лиги ярославцы занимают 16-е место.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к увольнению Андрея Скабелки из «Локомотива»?»

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22 сентября в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Бабенко. «Локомотив» потерпел шестое поражение в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона.

Скабелка возглавлял «Локомотив» с 2020 года.