Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка уволен из клуба.
Руководство железнодорожников приняло решение расстаться с главным тренером Андреем Скабелкой и назначить Игоря Никитина вместе с помощником Дмитрием Юшкевичем.
В нынешнем сезоне ярославцы под руководством Скабелки набрали семь очков и занимают девятое место в Западной конференции, не попадая в зону плей-офф. В сводной таблице Континентальной хоккейной лиги ярославцы занимают 16-е место.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к увольнению Андрея Скабелки из «Локомотива»?»
Опрос доступен на сайте Quiz.
22 сентября в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Бабенко. «Локомотив» потерпел шестое поражение в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона.
Скабелка возглавлял «Локомотив» с 2020 года.
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