Стали известны финалисты в борьбе за пост главы ИИХФ

Появились итоги третьего раунда голосования на выборах президента Международной федерации хоккея.
Из голосования выбыл белорус Сергей Гончаров. За него отдали голоса 20 человек — 19,05%.
Лидерскую позицию занимает француз Люк Тардиф. За него проголосовал 51 человек — 48,57%. На втором месте немец Франц Райндль с 34 голосами — 32,38%.
По итогам первого и второго раундов из голосования выбыли чех Петр Бржиза и датчанин Хенрик-Бах Нильсен.
Напомним, голосование проходит сегодня, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Всего делегаты на конгрессе ИИХФ имеют 105 голосов. Крупные хоккейные страны, такие как Россия или Канада, имеют по два голоса. В выборах президента ИИХФ победит тот, кто наберёт 53 голоса, то есть больше половины. Если такую сумму голосов не соберёт никто из пяти кандидатов, то кандидат с наименьшим количеством голосов будет отсеян, а четверо проходят во второй тур голосования.
В числе кандидатов изначально были немец Франц Райндль, белорус Сергей Гончаров, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик-Бах Нильсен и француз Люк Тардиф. Рене Фазель покидает пост главы, на котором он находился с 1994 года.
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