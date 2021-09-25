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Новый президент ИИХФ прокомментировал победу в голосовании

Новый президент ИИХФ прокомментировал победу в голосовании
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Люк Тардиф прокомментировал своё назначение на пост нового президента Международной федерации хоккея.

«Восемь лет назад Рене попросил меня возглавить финансовый комитет, и я полностью отдался этой работе. Но я всё равно хоккейный человек и могу предложить больше. Я могу предложить свою целеустремлённость, сумасшедшую любовь к хоккею, командную работу, уважение к людям и честность. Поверьте, я сделаю всё, чтобы соответствовать вашим ожиданиям. Я готов продвигать наш спорт, защищать его, готовить к будущему и, самое главное, достойно представлять его. Мне нравится фраза: «В одиночку идёшь быстрее, но вместе идёшь дальше». Развитие нашего вида спорта — главная цель, которую мы планируем достичь», — сказал Тардиф после победы.

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