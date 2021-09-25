Путин поздравил Тардифа с назначением на пост президента Международной федерации хоккея

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Люка Тардифа, избранного сегодня президентом Международной федерации хоккея, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отмечается, что президент также позвонил Рене Фазелю, который возглавлял федерацию до Тардифа, и поблагодарил за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который он внёс в мировом масштабе в развитие этого вида спорта.

Напомним, голосование проходило сегодня, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. За победившего Тардифа проголосовали 67 человек — 63%. Немец Франц Райндль, занявший второе место, получил 39 голосов — 37%. Рене Фазель покинул пост главы, на котором он находился с 1994 года.