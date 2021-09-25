«Локомотив» объявил об отставке Скабелки и назначении Никитина

Хоккейный клуб «Локомотив» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Андрея Скабелки.

Новым главным тренером назначен Игорь Никитин.



Кроме того, отмечается, что на матче «Локомотив» — «Салават Юлаев» 25 сентября 2021 года исполняющим обязанности главного тренера будет старший тренер Дмитрий Юшкевич.

Ранее появилась информация, согласно которой руководством «Локомотива» накануне домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» было принято решение уволить главного тренера Андрея Скабелку и назначить Игоря Никитина вместе с его помощником Дмитрием Юшкевичем.



Напомним, 22 сентября в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Бабенко.



«Локомотив» потерпел шестое поражение в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. Железнодорожники набрали семь очков и занимают девятое место в Западной конференции, не попадая в зону плей-офф. В сводной таблице Континентальной хоккейной лиги ярославцы занимают 16-е место.



Скабелка возглавлял «Локомотив» с 2020 года.