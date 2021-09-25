Кожевников: непонятно, как Никитин согласился возглавить «Локомотив». Он хотел отдохнуть

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об увольнении Андрея Скабелки с поста главного тренера «Локомотива», а также о назначении на его место Игоря Никитина.



«Очень быстро это произошло: девять матчей — и уже приняли решение. Такая судьба у тренеров, надо всегда быть к этому готовыми. Непонятно, как Никитин согласился возглавить команду, он же хотел отдохнуть год, но, видно, что-то прельстило.



В «Барысе» у Скабелки были неплохие результаты. Хотя и команда была другая. Команду же надо лепить. Кому-то два года дают, кому-то девять матчей.



У Никитина сразу не получится. Это же не по мановению палочки: раз — и поменяли, по-другому заиграли. Подбор игроков будет другой, у каждого тренера своё видение», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.

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