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Кожевников: непонятно, как Никитин согласился возглавить «Локомотив». Он хотел отдохнуть

Кожевников: непонятно, как Никитин согласился возглавить «Локомотив». Он хотел отдохнуть
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об увольнении Андрея Скабелки с поста главного тренера «Локомотива», а также о назначении на его место Игоря Никитина.

«Очень быстро это произошло: девять матчей — и уже приняли решение. Такая судьба у тренеров, надо всегда быть к этому готовыми. Непонятно, как Никитин согласился возглавить команду, он же хотел отдохнуть год, но, видно, что-то прельстило.

В «Барысе» у Скабелки были неплохие результаты. Хотя и команда была другая. Команду же надо лепить. Кому-то два года дают, кому-то девять матчей.

У Никитина сразу не получится. Это же не по мановению палочки: раз — и поменяли, по-другому заиграли. Подбор игроков будет другой, у каждого тренера своё видение», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.

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Источник: Скабелка уволен из «Локомотива». Игорь Никитин станет новым главным тренером
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