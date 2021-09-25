Майоров — о назначении Знарка: эта свистопляска не нравится. С 2018 года — четыре тренера

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отреагировал на сообщение о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России.



«Надо эту новость осмыслить. Мне эта свистопляска с тренерами не нравится. С 2018-го поменялись в сборной команде четыре тренера. Знарок, пусть это второй его заход, пятый тренер. Это безобразие. Нельзя, чтобы они так часто менялись, ну что это такое.



Улучшатся ли достижения сборной при Знарке? Дело не только в Знарке. Тренер может быть тактически продвинутым, но во главе угла всегда стоит мастерство игроков. Если игроки не умеют играть, никакой тренер ничего не сделает», — приводит слова Майорова «Рейтинг букмекеров».

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что 58-летний Знарок возглавит российскую команду на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай), а Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, будет консультантом Знарка.



Под руководством Знарка сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Напомним, на предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, сборная России сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.