И. Воробьёв — о 16 хитах «Магнитки» в 1-м периоде: надо было из ЦСКА силёнки вытаскивать

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о силовых приёмах своей команды в матче Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА (4:0).

«Хорошая победа. Важно, что и в большинстве забили, и много бросков заблокировали, и на ноль сыграли. Конечно, мы готовились к убойному большинству ЦСКА. Совсем удаляться не получилось, но всё в рамках дозволенного. «Металлург» провёл 16 силовых приёмов уже в первом периоде? Мы знали, что ЦСКА в три звена играет, что у них четвёртая игра в поездке через день. Надо было из них силёнки вытаскивать. Игра Юрова? Думаю, сегодня его не надо особо оценивать. Он играл с «Сибирью», потом два матча провёл в МХЛ, поэтому сегодня к нему бережнее относились», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.