Новый президент ИИХФ: победа стала сюрпризом, виртуальный мировой тур мне помог

Новый президент Международной федерации хоккея француз Люк Тардиф высказался о своей победе.
«Я решил включиться в предвыборную гонку за несколько дней до дедлайна. А когда начинаешь соревнование, то хочешь победить. Это было нелегко, но я шёл шаг за шагом, старался убедить людей. Из-за ковида и невозможности поездок было непросто это сделать, но я совершил виртуальный мировой тур. Пообщался с каждой федерацией, объяснял им, что хочу сделать для будущего ИИХФ, узнавал их потребности, старался понять, что они ждут от нового президента и Совета ИИХФ. После этих консультаций я составил свою программу. Думаю, это мировое турне помогло мне убедить людей. Потребовалось четыре тура, чтобы я победил. После третьего тура понимал, что уже получил много голосов от друзей. Но победа стала сюрпризом. Счастлив, что меня выбрали президентом ИИХФ, это фантастика», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, новым президентом Международной федерации хоккея стал француз Люк Тардиф. За него проголосовали 67 человек — 63%. Немец Франц Райндль, занявший второе место, получил 39 голосов — 37%. Голосование проходило сегодня, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге.
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