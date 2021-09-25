Тардиф: вероятность участия НХЛ в Олимпиаде велика, но все сборные должны готовить план B

Новый президент Международной федерации хоккея француз Люк Тардиф высказался об участии игроков Национальной хоккейной лиги в предстоящих Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Можно ли рассчитывать на то, что моё сотрудничество с НХЛ будет более активным? Да, я буду более погружён в этот процесс. Мы работаем над этим. Рене, я, Франц Райндль и Боб Николсон вели переговоры с НХЛ, НХЛПА и МОК. Также я участвовал в переговорах с НХЛ по Пхёнчхану, но тогда у нас не получилось договориться.

Мы поняли, что есть шанс на приезд игроков НХЛ, МОК также это понял и согласился скорректировать этот процесс, чтобы помочь игрокам НХЛ приехать на Олимпиаду. В итоге мы достигли соглашения, но оно ещё не полностью завершено. Сейчас мы работаем над протоколами, которые будут в Китае, их надо представить НХЛ и НХЛПА. Основной вопрос обсуждения – когда будет дедлайн, ведь с ковидом никогда не знаешь, что будет завтра. Всем командам стоит готовить план В на случай, если НХЛ не поедет из-за ковида.

Но если не будет никаких неприятных сюрпризов к середине декабря, велика вероятность, что НХЛ и лучшие игроки мира будут на Олимпиаде в Пекине», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.