Президент ИИХФ рассказал о намерении создать клуб КХЛ во Франции

Новый президент Международной федерации хоккея француз Люк Тардиф рассказал о своей идее создания клуба Континентальной хоккейной лиги в Париже.

«Идея с клубом КХЛ в Париже? Она есть, да. Проблема в том, что её пришлось отложить из-за ковида, который длится второй год. Стоит вопрос с ареной, потому что на «Берси», где проходил ЧМ-2017, принимает и концерты, в график стадиона невозможно вписать расписание клуба КХЛ.

Арена – наша главная задача. Надеюсь, что скоро всё вернётся в привычную колею, ковид уйдёт, и мы вернёмся к этой идее. На самом деле мы уже над ней работаем, мы бы очень хотели, чтобы лучшие французские игроки вернулись во Францию, мы бы построили вокруг них команду из других наших профессиональных игроков. Это пойдёт на пользу и нашей сборной. Мы не отказываемся от идеи с клубом КХЛ во Франции, мы скоро возобновим работу над ней», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.