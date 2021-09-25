Артемий Панарин: не может быть и речи, что я бы не хотел ехать на Олимпиаду

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин объяснил свою позицию по поводу участия в предстоящих Олимпийских играх.

«Я пока что ничего не слышал про Олимпиаду. Насколько я знаю, официального списка ещё нет. Не уверен, что я в нём есть, но, конечно, с удовольствием сыграл бы за сборную страны. Олимпийские игры – это большое событие для хоккея и всего мира. Не может быть и речи, что я бы не поехал на Олимпиаду. Я хочу принять участие», — сказал Панарин в эфире клубного телевидения.

Панарин в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».