Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин: не может быть и речи, что я бы не хотел ехать на Олимпиаду

Артемий Панарин: не может быть и речи, что я бы не хотел ехать на Олимпиаду
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин объяснил свою позицию по поводу участия в предстоящих Олимпийских играх.

«Я пока что ничего не слышал про Олимпиаду. Насколько я знаю, официального списка ещё нет. Не уверен, что я в нём есть, но, конечно, с удовольствием сыграл бы за сборную страны. Олимпийские игры – это большое событие для хоккея и всего мира. Не может быть и речи, что я бы не поехал на Олимпиаду. Я хочу принять участие», — сказал Панарин в эфире клубного телевидения.

Панарин в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Новость по теме
Панарин — о реакции «Рейнджерс» на поступок Уилсона: было приятно до слёз
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021