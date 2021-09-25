Панарин — об обмене Бучневича: так было и со мной в своё время

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался об обмене бывшего нападающего команды Павла Бучневича в «Сент-Луис Блюз».

«Конечно, немного расстроился из-за этого, потому что мы хорошо общались с ним и за пределами льда. Но это часть всех процессов в НХЛ, поэтому, к сожалению, так происходит. Так было и со мной в своё время. Надеюсь, что ему всё нравится и у него всё будет отлично», — сказал Панарин в эфире клубного телевидения.

Панарин в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».