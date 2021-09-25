Панарин — об обмене Бучневича: так было и со мной в своё время
Поделиться
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался об обмене бывшего нападающего команды Павла Бучневича в «Сент-Луис Блюз».
«Конечно, немного расстроился из-за этого, потому что мы хорошо общались с ним и за пределами льда. Но это часть всех процессов в НХЛ, поэтому, к сожалению, так происходит. Так было и со мной в своё время. Надеюсь, что ему всё нравится и у него всё будет отлично», — сказал Панарин в эфире клубного телевидения.
Панарин в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу. Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».
Комментарии
- 25 сентября 2021
-
22:33
-
22:27
-
22:08
-
22:04
-
21:59
-
21:31
-
21:21
-
21:04
-
20:39
-
20:32
-
20:24
-
20:15
-
20:11
-
20:08
-
20:02
-
19:51
-
19:29
-
19:12
-
18:49
-
18:28
-
17:56
-
17:51
-
17:50
-
17:40
-
17:31
-
17:16
-
17:03
-
16:38
-
16:32
-
16:23
-
15:55
-
15:45
-
15:38
-
15:27
-
15:10
Партнерский контент