«Так было и со мной в своё время». Бывший партнёр Панарина уже решает матчи за «Сент-Луис»

Решение «Нью-Йорк Рейнджерс» расстаться с российским нападающим Павлом Бучневичем стало одним из самых обсуждаемых ходов руководства «синерубашечников» во время летней селекции. Проведший лучший сезон в своей заокеанской карьере россиянин был обменян в «Сент-Луис Блюз», а взамен клуб из Нью-Йорка получил выбор во втором раунде драфта НХЛ-2022 и форварда Сэмми Блейза. Генеральному менеджеру «Рейнджерс» Крису Друри пришлось отдельным образом объяснять мотивы принятого решения.

«У нас не так много свободного места под потолком зарплат и не так много игрового времени для всех игроков. Я чувствую, что у нас отличная глубина среди крайних нападающих», — приводит слова Друри журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».

В минувшем сезоне «Рейнджерс» являлись одной из самых русских команд в НХЛ. В начале регулярного чемпионатах в основном составе команды играло сразу четыре россиянина – Бучневич, Артемий Панарин, а также голкиперы Игорь Шестёркин и Александр Георгиев. В конце чемпионата российская диаспора на Бродвее пополнилась ещё и Виталием Кравцовым. Однако уход Бучневича снова уменьшил количество россиян в «Рейнджерс» до четырёх человек, чем заметно огорчил лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне Панарина.

«Конечно, немного расстроился из-за этого, потому что мы хорошо общались с ним и за пределами льда. Но это часть всех процессов в НХЛ, поэтому, к сожалению, так происходит. Так было и со мной в своё время. Надеюсь, что ему всё нравится и у него всё будет отлично», — сказал Панарин в эфире клубного телевидения, косвенно вспомнив о своём обмене из «Чикаго Блэкхоукс» в «Коламбус Блю Джекетс».

И если 29-летнему Панарину ещё предстоит провести первый матч в ходе стартовавшей предсезонки в НХЛ, то его соотечественник уже обретает себя в своей новой команде. 26-летний Бучневич пропустил первый матч «блюзменов» в тренировочном лагере с «Миннесотой Уайлд», однако минувшей ночью россиянин уже оказался в заявке «Сент-Луиса» на игре с «Даллас Старз».

Тренерский штаб Крэйга Берюбе отрядил Бучневича во второе звено к молодому проспекту Джеку Нейбору и одному из главных ветеранов команды Брэйдену Шенну. При этом за Бучневичем было закреплено место в ведущей бригаде большинства «музыкантов». В формате «пять на четыре» и состоялся первый гол Павла в форме его новой команды.

К концу второго периода «Сент-Луис» проигрывал 0:1 после точного броска Райли Тёфта. Однако в концовке второго отрезка Тёфт превратился из локального героя «Далласа» в антигерои – ведь именно его удаление и использовал Бучневич. Располагавшийся на синей линии защитник Скотт Перунович перевёл шайбу в круг вбрасывания Шенну, Брэйден попытался произвести мощный бросок, но у него сломалась клюшка, и сорвавшаяся шайба идеальным образом прикатилась на пятак, откуда Бучневич без проблем отправил её в ворота Брэйдена Холтби. Счастливый случай помог россиянину отличиться в дебютном матче за «Сент-Луис».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».

«Клюшка Шенна сломалась в момент броска – и Бучневич перенаправил шайбу в пустые ворота», – прокомментировал гол россиянина главный инсайдер «Сент-Луиса» Джереми Рутерфорд.

Третий период победителя матча не выявил, а в овертайме на авансцену снова вышли Бучневич и Перунович. Россиянин и американцы приложили свою руку к решению исхода матча, выступив ассистентами в голе Сэма Анаса. В ходе одного из раскатов по зоне нападения Павел оставил шайбу Скотту, тот в свою очередь нашёл передачей Анаса, а Сэм не стал ничего выдумывать – набрал скорость по центру, выкатился на убойную позицию и броском с ползоны прошил Джейка Эттинджера (после двух периодов Эттинджер сменил на последнем рубеже «звёзд» Холтби).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».

«Шенн – классный игрок. Я отлично знаю его по игре против «Филадельфии Флайерз», за которую он раньше выступал. Он отличный игрок, который прекрасно видит площадку. Он может бросать, может отдавать передачи. В общем очень хороший хоккеист. Очень рад возможности играть с ним в одном звене», – сказал Бучневич после матча.

Стоит заметить, что по итогам встречи автор победной шайбы Энас был признан лучшим игроком матча, набравший 2 (1+1) очка Бучневич стал второй звездой, а замкнул тройку Шенн, записавший на свой счёт результативную передачу в том самом эпизоде, где у него сломалась клюшка. Отличный дебют (хоть пока и в предсезонном матче) для Павла в его новой команде.