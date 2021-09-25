Житник высказался о назначении Знарка главным тренером сборной России

Бывший защитник клубов НХЛ, сборной СССР и России Алексей Житник высказался о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России.
«Честно говоря, такое решение — не сюрприз. Многие ребята завершили свои карьеры в НХЛ, но мы общаемся, какие-то моменты обсуждаем.
Много говорилось о том, что ситуация с Олимпиадой — форс-мажорная, только 10 января станет понятно, каким будет формат Игр. Очевидно, что в таких условиях риск нужно свести к минимуму, отсюда и ставка на проверенные кадры. Олег Знарок знаком со всеми игроками НХЛ последних поколений, прошёл чемпионаты мира, Олимпиаду. Всё логично.
Да, Олег Валерьевич не играл и не работал в НХЛ, но он возглавлял сборную на Кубке мира в Торонто. Вообще в данной ситуации никакой проблемы в отсутствии у него игрового опыта в НХЛ не вижу.
Во-первых, нет гарантии, что НХЛ поедет на Олимпиаду. Во-вторых, если правильно понимаю, в его окружении есть Павел Буре, Сергей Зубов, Алексей Жамнов и Владимир Малахов. С этими ребятами мне посчастливилось много лет играть в НХЛ, у них роскошный опыт — под четыре тысячи матчей в заокеанской лиге. Поверьте, для этих людей никаких тайн в НХЛ не осталось», — цитирует Житника Russia Hockey.
- 25 сентября 2021
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