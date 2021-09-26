Обладатель Кубка Гагарина продал чемпионские медали из-за финансовых проблем

Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Печурский продал на сайте бесплатных объявлений две свои золотые медали на общую сумму 545 тысяч рублей. Голкипер продал награды за победы в составе юниорской сборной России на чемпионате мира 2007 года и в Кубке Гагарина — 2014.

Ранее заявлялось, что у Печурского были финансовые проблемы, а источники подтвердили, что медали действительно проданы и объявление с сайта было снято владельцем наград после этого.

Печурский выступал за «Металлург» с 2011 по 2014 год. В сезоне-2013/2014 в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина, проведя за сезон 8 игр. Последним клубом 31-летнего игрока был новокузнецкий «Металлург», в котором Печурский отыграл сезон-2020/2021.