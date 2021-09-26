Обладатель Кубка Гагарина продал чемпионские медали из-за финансовых проблем
Поделиться
Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» Александр Печурский продал на сайте бесплатных объявлений две свои золотые медали на общую сумму 545 тысяч рублей. Голкипер продал награды за победы в составе юниорской сборной России на чемпионате мира 2007 года и в Кубке Гагарина — 2014.
Ранее заявлялось, что у Печурского были финансовые проблемы, а источники подтвердили, что медали действительно проданы и объявление с сайта было снято владельцем наград после этого.
Печурский выступал за «Металлург» с 2011 по 2014 год. В сезоне-2013/2014 в составе команды стал обладателем Кубка Гагарина, проведя за сезон 8 игр. Последним клубом 31-летнего игрока был новокузнецкий «Металлург», в котором Печурский отыграл сезон-2020/2021.
Комментарии
- 26 сентября 2021
-
14:51
-
14:35
-
14:19
-
13:51
-
13:43
-
12:56
-
12:36
-
11:59
-
11:20
-
11:08
-
10:47
-
10:45
-
10:32
-
10:24
-
09:43
-
09:06
-
08:59
-
08:31
-
08:16
-
07:03
-
06:33
-
06:16
-
06:00
- 25 сентября 2021
-
23:18
-
22:33
-
22:27
-
22:08
-
22:04
-
21:59
-
21:31
-
21:21
-
21:04
-
20:39
-
20:32
-
20:24
Партнерский контент