Лайне: не думаю, что мне нужно что-то доказывать. Было бы скучно всегда играть хорошо

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне поделился ожиданиями от своей игры в предстоящем сезоне НХЛ.
«Не думаю, что мне нужно что-то доказывать. Думаю, я уже доказал, на что способен в этой лиге, забросив более 40 шайб за сезон. Для многих парней это хороший показатель. Но я всё равно хочу быть лучше. Неважно, даже если в прошлом году я забросил бы 70 шайб, я всё равно захотел бы стать сильнее.
Как спортсмен ты знаешь, что будешь переживать взлёты и падения. Было бы довольно скучно, если бы ты всё время играл хорошо. У тебя должны быть неудачные отрезки, и даже иногда у тебя будут неудачные сезоны. Ты просто не можешь ничего с этим поделать. Ты должен бороться с этим и пытаться выбраться из этого.
Никогда не следил за статистикой. Не ставлю перед собой определённых целей на год — хочу забить столько-то голов или что-то в этом роде. Я просто хочу стать лучше, чем был в прошлом году. В этом году это будет легко, потому что в прошлом году я был ужасен», — приводит слова Лайне официальный сайт НХЛ.
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