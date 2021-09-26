Лайне: не думаю, что мне нужно что-то доказывать. Было бы скучно всегда играть хорошо

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне поделился ожиданиями от своей игры в предстоящем сезоне НХЛ.

«Не думаю, что мне нужно что-то доказывать. Думаю, я уже доказал, на что способен в этой лиге, забросив более 40 шайб за сезон. Для многих парней это хороший показатель. Но я всё равно хочу быть лучше. Неважно, даже если в прошлом году я забросил бы 70 шайб, я всё равно захотел бы стать сильнее.

Как спортсмен ты знаешь, что будешь переживать взлёты и падения. Было бы довольно скучно, если бы ты всё время играл хорошо. У тебя должны быть неудачные отрезки, и даже иногда у тебя будут неудачные сезоны. Ты просто не можешь ничего с этим поделать. Ты должен бороться с этим и пытаться выбраться из этого.

Никогда не следил за статистикой. Не ставлю перед собой определённых целей на год — хочу забить столько-то голов или что-то в этом роде. Я просто хочу стать лучше, чем был в прошлом году. В этом году это будет легко, потому что в прошлом году я был ужасен», — приводит слова Лайне официальный сайт НХЛ.