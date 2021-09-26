The Hockey News: Гретцки — лучший игрок всех времён в НХЛ, Овечкин — восьмой

Журнал The Hockey News составил свой список из 75 игроков всех времён в Национальной хоккейной лиге.



Первое место занял бывший нападающий «Эдмонтона», «Лос-Анджелеса» и «Рейнджерс» Уэйн Гретцки, на второй строчке расположился экс-защитник «Бостона» и «Чикаго» Бобби Орр, третий — Марио Лемье, который провёл всю карьеру в составе «Питтсбурга», ныне являясь владельцем клуба.



Лучший из россиян — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — занимает восьмое место в рейтинге. Также из действующих хоккеистов в топ-10 — форвард «Пингвинз» Сидни Кросби, находящийся на пятой строчке.

Отметим, что ещё одним россиянином в списке является нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (56-е место).



Новый сезон НХЛ стартует 13 октября. В этот день сыграют «Тампа» — «Питтсбург», а также «Сиэтл» — «Вегас».