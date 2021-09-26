Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Айкел согласен перейти из «Баффало» в любой клуб НХЛ

Айкел согласен перейти из «Баффало» в любой клуб НХЛ
Комментарии

Нападающий «Баффало» Джек Айкел хочет покинуть клуб.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Ник Кипреос, хоккеист согласен на обмен в любую команду. Ранее руководство клуба лишило Айкела статуса капитана команды.

Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения. Клуб и игрок имеют разногласия по поводу лечения травмы игрока, до сих пор не придя к соглашению. Также Айкел и «Баффало» рассматривают варианты обмена хоккеиста.

Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы шеи. Летом руководство клуба и игрок не смогли договориться о методах лечения хоккеиста.

В регулярном чемпионате-2020/2021 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.

Новость по теме
Айкел больше не является капитаном «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021