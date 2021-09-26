Айкел согласен перейти из «Баффало» в любой клуб НХЛ

Нападающий «Баффало» Джек Айкел хочет покинуть клуб.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Ник Кипреос, хоккеист согласен на обмен в любую команду. Ранее руководство клуба лишило Айкела статуса капитана команды.



Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения. Клуб и игрок имеют разногласия по поводу лечения травмы игрока, до сих пор не придя к соглашению. Также Айкел и «Баффало» рассматривают варианты обмена хоккеиста.



Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы шеи. Летом руководство клуба и игрок не смогли договориться о методах лечения хоккеиста.



В регулярном чемпионате-2020/2021 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.

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