Плющев – о Никитине: «Локомотив» сработал грамотно, когда на рынке взял лучшего тренера

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от работы Игоря Никитина в «Локомотиве».

«Честно скажу, его отставка из ЦСКА вызвала много вопросов. И по срокам – на старте предсезонного сбора, и по аргументации. Но это дело уже прошлое, оно скрыто в тёмных недрах ЦСКА, а Никитину нужно открывать новую страницу.

Думаю, «Локомотив» сработал грамотно, когда на рынке взял лучшего тренера, способного дать результат. Другое дело, что Никитину имеет смысл изучить печальный опыт своего предшественника, не повторить его ошибок, проявить гибкость.



Сегодня в Ярославле, наверное, наряду со СКА лучшая молодёжь в КХЛ, и любой тренер просто обязан заниматься её развитием. Причём её уровень при правильной работе позволяет играть так, чтобы при большом доверии молодым не страдал и турнирный результат клуба.

Каким будет дебют? Давайте объективно: сегодня по составу «Авангард» уж точно не сильнее «Локомотива», поэтому шансы команд как минимум равны.

В прошлом сезоне много говорилось о тренерском штабе «Авангарда» и его системе, но там всё базировалось на качестве состава. В этом сезоне, когда у «ястребов» состав средний, и увидим истинное качество тренерской работы. Как, впрочем, и в «Локомотиве», – цитирует Плющева Russia-Hockey.