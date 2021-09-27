Форвард «Пантерз» Дюклер отреагировал на расистский скандал в украинской хоккейной лиге

Нападающий «Флориды Пантерз» Энтони Дюклер отреагировал на инцидент из украинской хоккейной лиги, где во время матча между «Кременчуком» и «Донбассом» разгорелся расистский скандал.
«Я удивлён? Нет. Это всё ещё большая проблема в хоккее. Не могу дождаться, чтобы услышать наказание. От этого зависит будущее этой игры», – написал Дюклер в «Твиттере».
Напомним, после рядовой потасовки на 36-й минуте встречи украинский форвард «Кременчука» Андрей Денискин изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Данный жест был обращён к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищает цвета донецкого клуба. Видео с инцидентом доступно по ссылке.
В итоге за данный жест Денискин получил дисциплинарный штраф, а также был удалён с площадки до конца встречи. Против форварда «Кременчука» будет открыто дисциплинарное дело.
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