Найт: будет интересно сыграть с Ридом Буше. Хотелось бы, чтобы он был по-прежнему с нами

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом», который состоится сегодня, 27 сентября, в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«У «Локомотива» не задался старт сезона, и смена тренера – это всегда «звоночек» для каждого. Мы ожидаем, что сегодня они будут выкладываться по полной, у них отличная команда, сильные вратари, защитники, нападающие, они здорово показали себя в прошлом сезоне. Большая часть коллектива сохранилась по сей день. Но и у нас сильная команда, поэтому готовимся к напряжённому противостоянию.



Интересно сыграть будет с Ридом Буше. В прошлом сезоне, ставшем для нас победным, он сыграл огромную роль в команде, мы с ним на связи. Буду рад его увидеть, конечно. Хотелось бы, чтобы он был по-прежнему с нами, но в любом случае я жду от него мощной игры, он определённо захочет себя проявить. Мы тоже настроены, будет боевой матч.



В сезоне случаются и взлёты, и падения. У нас много новичков в команде, да и противники были хорошие. В предыдущих двух матчах мы внесли определённые коррективы, думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Нужно продолжать работать, и тогда всё получится», – сказал Найт в интервью на YouTube-канале «Авангарда».

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