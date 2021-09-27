«Динамо» обменяло Чайковски в «Сибирь»

Московское «Динамо» обменяло защитника Михала Чайковски в «Сибирь» на денежную компенсацию. Хоккеист подписал двухлетний контракт с новосибирцами, сообщает официальный сайт «Сибири».



Защитник выступал за бело-голубых с сезона-2018/2019. В прошедшем сезоне на счету игрока 58 матчей в регулярном чемпионате, где он набрал 26 очков: забросил 12 шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф хоккеист провёл 10 матчей в прошлом розыгрыше КХЛ и набрал в них шесть баллов: забросил одну шайбу и отдал пять передач.



В сезоне-2021/2022 КХЛ на счету Михала две игры, где он не набрал ни одного очка за результативность.

Новосибирцы после девяти матчей с шестью очками занимают девятое место в таблице Восточной конференции.