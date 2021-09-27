«Динамо» обменяло Чайковски в «Сибирь»
Поделиться
Московское «Динамо» обменяло защитника Михала Чайковски в «Сибирь» на денежную компенсацию. Хоккеист подписал двухлетний контракт с новосибирцами, сообщает официальный сайт «Сибири».
Защитник выступал за бело-голубых с сезона-2018/2019. В прошедшем сезоне на счету игрока 58 матчей в регулярном чемпионате, где он набрал 26 очков: забросил 12 шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф хоккеист провёл 10 матчей в прошлом розыгрыше КХЛ и набрал в них шесть баллов: забросил одну шайбу и отдал пять передач.
В сезоне-2021/2022 КХЛ на счету Михала две игры, где он не набрал ни одного очка за результативность.
Новосибирцы после девяти матчей с шестью очками занимают девятое место в таблице Восточной конференции.
Комментарии
- 27 сентября 2021
-
15:18
-
15:02
-
14:42
-
14:30
-
14:14
-
14:00
-
13:27
-
12:30
-
12:17
-
12:13
-
12:04
-
11:47
-
11:30
-
11:06
-
10:42
-
09:53
-
09:45
-
09:26
-
09:15
-
08:44
-
08:21
-
07:07
-
06:32
-
06:00
-
05:50
-
04:39
-
03:43
-
02:55
-
02:30
-
02:21
- 26 сентября 2021
-
23:57
-
23:40
-
23:24
-
23:07
-
22:54
Партнерский контент