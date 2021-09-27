Каменский: Никитин — тренер опытный, у него должно получиться в «Локомотиве»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о назначении Игоря Никитина на пост главного тренера «Локомотива».
«Для Игоря Никитина все следующие матчи будут принципиальными. Он принял новую команду и хочет с ней показать результат. Игорь сам родом из Омска — это будет дополнительной мотивацией. С сильной командой всегда хочется себя проявить.
«Локомотив» может обыграть «Авангард» сегодня, он не уступает по подбору игроков. Игорь должен поработать, чтобы поставить игру. Результат сразу может и не прийти, но Никитин — опытный тренер и знает, куда двигаться.
Главное «Локомотиву» сейчас — быстро перестроиться на то, что будет требовать от них тренер. Чем быстрее они перестроятся, тем быстрее начнут показывать результат.
Никитин — тренер опытный, у него должно получиться в «Локомотиве», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
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