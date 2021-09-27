Скабелка «поплыл» из-за старых проблем, но безработный он ненадолго. Что происходит в КХЛ

В традиционной рубрике подводим итоги четвёртой недели чемпионата КХЛ.

Приход Знарка — успех для сборной России и головная боль для ФХР

Но главное событие прошедших семи дней в российском хоккее случилось не в нашей лиге — Олег Знарок вернулся к управлению национальной сборной. С одной стороны, это настоящая «бомба». С другой — мы ещё в самом начале сентября предупреждали о возвращении триумфатора Пхёнчхана. После решения НХЛ отпустить своих игроков в Пекин это было логичным и едва ли не единственно правильным шагом со стороны ФХР.

Впрочем, вокруг возвращения Олега Валерьевича до сих пор много вопросов. Знарка все поздравляют, но на официальном сайте ФХР об изменениях ни слова, и главным тренером сборной по-прежнему числится Валерий Брагин. Хотя, как нас пытаются уверить, о назначении Знарка журналистам где-то сказал президент организации Владислав Третьяк… Но получить какой-то дополнительный комментарий ни от него, ни от Романа Ротенберга нереально.

Все уже понимают, что рулить сборной в Пекине будет Знарок, а в ФХР делают вид, будто не знают, о чём речь. Наверняка такое поведение чиновников вызвано внезапностью возвращения Знарка, и всё указывает на то, что это решение было принято не федерацией, а на гораздо более высоком уровне. Как в своё время Зинэтулу Билялетдинова звонком из Кремля выдёргивали из «Ак Барса» и ставили в национальную команду с прицелом на Сочи-2014, так, видимо, и сейчас ни у Знарка, ни у кого-либо ещё не было возможности воспротивиться возвращению олимпийского чемпиона в сборную. Хотя личных конфликтов (точнее, разногласий) с разными людьми у Олега Валерьевича хватает, и не совсем верится, что все они будут замяты исключительно в интересах России.

Ну не верю я, что амбициозный и властный Роман Ротенберг просто так согласился снова работать со Знарком. С человеком, у которого по любому вопросу есть своё мнение, огромная харизма и авторитет и которого невозможно загнать в тень главы штаба. Не верю я, что в Федерации вдруг самостоятельно пришли к выводу, что на Олимпиаде с участием всех сильнейших нужен, как ни странно, сильнейший тренерский штаб, и поэтому послали к чёрту все свои предыдущие стратегии и планы. Тут явно нашим хоккейным чиновникам помогли до этого додуматься.

Рано или поздно Знарка объявят официально, а в ФХР должны проанализировать, как больше не попадать в такие щекотливые и неприятные ситуации. И на самом деле всё очень легко. Просто в сборную России нужно назначать тренера непосредственно перед крупным турниром, и это должен быть сильнейший тренер на текущий момент. По такой модели работают в сборной Канады, и у «кленовых листьев» есть результат: два золота с последних Олимпиад с участием игроков НХЛ, регулярные выходы в финал и победы на чемпионатах мира. У России же — какие-то долгосрочные контракты с тренерами, базовые клубы сборной, мощная идеологическая накачка, а результата, как вы знаете, нет.

И вот сейчас как раз (вероятно, с помощью подсказки) в ФХР поступили так, как обычно делают в Канаде. А именно — сформировали сильный тренерский штаб незадолго до старта крупного турнира, не смотря в клубную прописку наставников. Знарок — освобождённый сейчас специалист, Сергей Зубов работает в рижском «Динамо», Жамнов трудится в системе «Спартака». Красота, вот бы и дальше при принятии решений, касающихся сборной России, наблюдались такая своевременность и широкий кругозор! Тогда бы и ФХР больше не пришлось попадать в незавидное положение, когда требуется признать, что принятая на несколько лет стратегия вдруг разошлась со здравым смыслом.

Скабелка опять не справился с топ-клубом. Но на него всё равно будет большой спрос

Андрея Скабелку всё-таки уволили из «Локомотива», не простив ему 6 поражений в 9 матчах. Впрочем, дело вряд ли было только в результате. Все же видели безвольную, рваную игру команды, все видели, что Андрей Владимирович не в силах ничего поменять, а хоккеисты его не слушают. Возит трусы по льду самый дорогой игрок состава Шалунов, лишь эпизодами включается Буше, ленится Коршков, откровенно проваливаются другие местные воспитанники.

Я не знаю, как вышло так, что после почти идеального сезона в «Локомотиве» у Скабелки на второй год всё пошло наперекосяк. Но это быстрое увольнение я понять могу: сложилось ощущение, что Андрей Владимирович сам растерялся и не понимает, что происходит. В такой ситуации наставника надо менять, чтобы не потерять сезон, к тому же на рынке находился свободный Игорь Никитин. А это тот человек, который привнесёт в «Локомотив» дисциплину и порядок, который заставит миллионеров пахать, слушать тренера и работать системно.

Что касается Скабелки, то у белорусского специалиста в очередной раз возникли проблемы с более-менее звёздным коллективом, да и работа под давлением (а после тяжёлого старта в Ярославле было давление, можно не сомневаться) — не конёк Андрея Владимировича. Можно вспомнить, как он «поплыл» в «Сибири» на третий год работы, когда те же Шалунов с Шумаковым стали считать себя звёздами и готовиться к отъезду в ЦСКА из-за чего совершенно бросили играть. Можно вспомнить и то, как Скабелку «слили» хоккеисты «Авангарда».

В «Локомотиве» в первый год у Скабелки всё шло гладко, и показалось, что он вырос, как тренер, поработал над своими слабыми сторонами. Андрей Владимирович и сам говорил, что изменился. Но сейчас видно — ничего подобного. Всё те же проблемы, всё тот же Скабелка. Вряд ли его в ближайшем будущем снова позовут работать в топ-клуб, при этом белорус по-прежнему остаётся едва ли не идеальным кандидатом для команд средней руки. И как ту не вспомнить про мучения «Сибири» с Мартемьяновым, да и в «Барысе», где Скабелка ещё недавно показывал свой максимум, не всё идёт хорошо у Юрия Михайлиса. А ведь есть ещё «Торпедо», «Северсталь», «Витязь»… Словом, без предложений уже по ходу этого сезона Скабелка остаться не должен.

В «Ак Барсе» затухали лидеры прошлого плей-офф. Всё изменилось, когда они вновь сыграли в одном звене

В конце прошлого плей-офф «Ак Барс» тащило звено молодых и горячих парней — Дмитрий Воронков, Илья Сафонов и Артём Галимов выжигали лёд, радовали самоотдачей и едва не вытянули «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина, став ведущей ударной силой казанцев в серии с «Авангардом».

Казалось, что дальнейшая работа под руководством Квартальнова очень быстро выведет этих ребят в постоянные лидеры клуба, и уже в начале этого сезона от них следовало ждать зрелой, мощной и результативной игры. Можно было предположить, что пока серьёзно обновлённый состав «Ак Барс» будет притираться и сыгрываться, именно Воронков и Ко будут зарабатывать казанцам победы и очки.

Но всё пошло совсем не так. Воронков, Галимов и Сафонов, разведённые по разным сочетаниям, на старте регулярки почему-то потерялись точно так же, как и остальные форварды страдающего от низкой результативности «Ак Барса». У Воронкова, например, в 11 матчах ни одной заброшенной шайбы и лишь три передачи, а Сафонов и Галимов только во вчерашнем матче со «Спартаком» забили первые голы в сезоне. Причём Артёму повезло с диким рикошетом, а Илье — с лазерным попаданием после индивидуального прохода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но надо отметить, что матч со «Спартаком» (а точнее, первый период игры) стал первым отрезком в сезоне, в котором Квартальнов объединил всех трёх форвардов в одно звено — как в прошлом плей-офф. И сразу к ним пришли голы (пусть и не без удачи), а в шайбе Сафонова так и вовсе приняла участие вся троица: Воронков заблокировал бросок в своей зоне, Галимов бросил Илью в прорыв, Сафонов завершил.

Так может быть, для дальнейшего прогресса Воронкову, Сафонову и Галимову нужно именно играть вместе? Может они, как те прутья из притчи, сильны только в единстве? Вероятно, Дмитрий Квартальнов, который вряд ли может быть доволен очень тяжёлым нападением «Ак Барса», поразмыслит над этим вопросом.