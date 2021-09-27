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Голкипер СКА Александр Самонов был заменён в третьем матче кряду в сезоне КХЛ

Голкипер СКА Александр Самонов был заменён в третьем матче кряду в сезоне КХЛ
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В эти минуты в Подольске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между подмосковным «Витязем» и санкт-петербургским СКА. На 54-й минуте счёт 4:3 в пользу хозяев.

На 31-й минуте, после третьей пропущенной шайбы, которую забросил форвард «Витязя» Нико Оямяки, тренерский штаб СКА принял решение о замене голкипера Александра Самонова на Ярослава Аскарова.

Отметим, что для Самонова эта замена стала третьей подряд. Ранее он был заменён в матче с «Автомобилистом» (8 сентября, 2:4), в котором он отыграл 24 минуты 14 секунд, а также во встрече с «Торпедо» (12 сентября, 3:2), проведя на площадке 13 минут 15 секунд.

Основной голкипер СКА — Ларс Юханссон, пропускает сегодняшнюю встречу.

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