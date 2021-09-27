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Хартли: не вижу у «Авангарда» нацеленности на нападение. Сказался уход Костина и Чинахова

Хартли: не вижу у «Авангарда» нацеленности на нападение. Сказался уход Костина и Чинахова
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (1:4).

«Поздравляю «Локомотив» с победой. Если говорить о нас, то слишком много времени, чтобы проанализировать эту встречу, не потребуется. Мы проигрывали единоборства, теряли шайбу, проигрывали борьбу и не дали никакого шанса себе выиграть. Они были голодны до победы, более активны и за счёт этого победили.

Возможно, в какой-то степени «Авангард» выбила из колеи длинная пауза между матчами. Но сейчас не нужно искать каких-то оправданий. Мы здорово тренировались в эти дни, у ребят были дни для отдыха. Мы действительно усердно готовились к этому матчу, забросили быстрый гол, но мы сегодня очень плохо катались.

«Авангард» мало бросает в этом сезоне? Пока я не вижу, чтобы мы были нацелены на нападение. Мы по большей части только пытаемся создать какие-то моменты в атаке. Повторюсь, что потери Костина и Чинахова серьёзно сказались на нашей команде. Я нисколько не жалуюсь и очень рад за ребят, ведь они поехали пробовать себя в НХЛ, но их уход сделал большую пробоину в нашем составе», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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