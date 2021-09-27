Марченко оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Витязем»
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Подмосковный «Витязь» по буллитам одержал победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:5 (1:1, 3:0, 1:4, 0:0). Матч прошёл в Подольске на стадионе «Витязь».
Нападающий гостей Кирилл Марченко поучаствовал в драке с игроком «Витязя» Артёмом Иванюженковым, за четыре секунды до конца основного времени забросил, сравняв счёт, а также на 41-й минуте отдал голевую передачу на Антона Бурдасова.
Таким образом, Марченко оформил хет-трик Горди Хоу — неофициальное название особого вида хет-трика, когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке.
В следующем матче, который состоится в среду, 29 сентября, СКА примет челябинский «Трактор». Начало — в 19:30 мск.
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