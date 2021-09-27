Главный тренер «Витязя» прокомментировал первую домашнюю победу над СКА за 12 лет

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвёл итоги матча со СКА (6:5, бул.).



«В первую очередь я думаю, что болельщикам очень понравился этот матч. Тренерскому штабу не совсем всё понравилось, но получилась интересная игра, ребята сделали хорошую работу. Поздравляю команду и болельщиков с победой. Первая победа над СКА дома за 12 лет? Замечательно. Я очень рад. Думаю, что болельщики тоже рады.



Проигрываем третьи периоды? Всегда всё по-разному получается. Здесь нельзя сказать, что есть какая-то причина или какое-то обстоятельство, которые приводят к этому. Если говорить конкретно о сегодняшней игре, то было понятно, что соперник побежит отыгрываться. Где-то мы потеряли концентрацию, но ребята всё равно молодцы, в целом была хорошая игра, и мы взяли два очка.



В голове всегда мелькает очень много разных мыслей. Самое главное – оставить нужные, а все остальные отпустить. Так сегодня и получилось. Оставил в голове нужные мысли и сконцентрировался на продолжении. Но, конечно, очень обидно – пропускать за четыре секунды до конца.



Победа над «Локомотивом» стала переломным моментом в сезоне? Наверное, здесь вы подводите ситуацию к ответу. По большому счёту у нас было много игр, где мы выглядели гораздо лучше, чем в Ярославле. В первую очередь это стечение обстоятельств. А во-вторых, любая победа даёт положительные эмоции и отнимает меньше сил от матча. Вы быстрее восстанавливаетесь, и это очень важный аспект. Очень рад, что там удалось зацепиться и в домашних играх продолжить. Но сезон только начинается», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новость по теме «Витязь» прервал серию домашних матчей без побед со СКА, длившуюся с 2009 года