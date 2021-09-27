Мартемьянов — о 0:1 с «Северсталью»: «Сибирь» играет безобразно, будут приняты меры

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (0:1).



«Была равная игра. Игра шла до гола. К сожалению, моменты были, не реализовали. Соперник сделал это более чётко, грамотно. По игре – команда безобразно играет. Во вторых, третьих периодах перестаёт выполнять игровое задание абсолютно. Поэтому нас настигли печальные результаты, и продолжается это потихоньку.



Сейчас будем принимать меры. Устанавливать, что необходимо сделать. Будем это делать немножко другими способами, чем уговорами, разговорами. Какие конкретно меры будут приняты? Не могу сказать, какие меры будут приняты. Но они будут приняты.



Какие пути решения проблем с большинством? К сожалению, уже неверие в свои силы, как я понимаю, у игроков, которые выходят. У нас, к сожалению, ограниченное количество людей. Работаем каждый день, каждый день на тренировках забиваются голы. Может, это какое-то ослабление или ещё что-то – на игре у нас такого, чтобы разорвать, нет. Надо начинать от простого. Сегодня были моменты, наклёвывалось, в общем-то, как-то. Но, к сожалению, не достигли того, чего хотели.



Означает ли, что, подписав Михала Чайковски, придётся расстаться с Мёрфи? Пока не могу ничего сказать. Я только сегодня узнал об этом. Работа велась. Конкретика стала известна буквально перед матчем.



У команды сегодня три нарушения численного состава. С чем это связано? Я уже сказал – игровая дисциплина. Нельзя допускать такие удаления дешёвые и ставить команду на колени», – цитирует Мартемьянова официальный сайт «Северстали».